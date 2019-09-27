На Северном Кавказе задержали высокопоставленного полицейского

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские в пятницу задержали на Северном Кавказе начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по КБР, который находился в федеральном розыске, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Да, сегодня он был задержан. Задержание происходило на территории Северо-Кавказского федерального округа, но не в Нальчике", - сказал источник.

Следственный комитет РФ сообщил, что 15 сотрудникам МВД по КБР было предъявлено обвинение в должностных преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группы в особо крупном размере"). В их числе руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по КБР и ряда других отделов полиции. Возглавлял преступное сообщество заместитель начальника республиканского управления ГИБДД. Следствие считает, что полицейские получили взятки на сумму не менее 42 млн рублей.