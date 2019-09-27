Полицейские задержали подозреваемого в ложном минировании банка в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело, а также разыскала и задержала подозреваемого, который сообщил ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в офисе банка в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Сообщение о минировании офиса банка на набережной канала Грибоедова поступило в экстренные службы в четверг утром. Из-за этого людей из офиса пришлось эвакуировать, проводилась проверка. Однако в ходе нее никаких опасных предметов обнаружено не было.

"Задержан 42-летний ранее судимый петербуржец. Он находится под подпиской о невыезде", - говорится в распространенном ведомством сообщении. По факту ложного минирования офиса финансового учреждения возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Полиция считает, что задержанный сообщил о заложенной бомбе по телефону.

Кроме того, полиция также разыскала 19-летнего студента, которого подозревают в аналогичном преступлении. Через смс-сообщения он "заминировал" здание колледжа на проспекте Большевиков 24 сентября. Проверка показала, что никакой угрозы не было. Студент также стал фигурантом уголовного дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Он находится под подпиской о невыезде.

На этой неделе в Санкт-Петербурге ложные сообщения о минировании также поступали в городские школы. По одному из случаев полиция разыскала школьника, который из хулиганских побуждений сообщил о минировании. Он также стал фигурантом уголовного дела по статье 207 УК РФ.