В Воронеже рабочий погиб в колодце с коммуникациями

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи в Воронеже начали проверку после гибели рабочего "Энергосетевой компании" в ходе проверки водопроводных сетей в колодце с коммуникациями. Еще один сотрудник компании госпитализирован, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Проводится процессуальная проверка по факту несчастного случая с сотрудниками ООО "Энергосетевая компания", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

По предварительным данным, четыре работника "Энергосетевой компании" в полдень проводили осмотр водопроводных сетей в колодце с коммуникациями у жилого дома по улице Ростовской в Воронеже.

"Для смотра 50-летний мужчина стал спускаться в колодец, пока двое других его коллег находились рядом, наблюдая за процессом. При спуске в колодец мужчина упал на его дно, в связи с чем на помощь пострадавшему внутрь колодца поочередно спустились двое его коллег в возрасте 51 года и 45 лет, которые сразу потеряли сознание в колодце", - добавили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что спасателей и медиков вызвал четвертый работник. "В результате происшествия 50-летний мужчина погиб на месте, его 51-летний коллега доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а 45-летнему пострадавшему оказана помощь на месте, без госпитализации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.