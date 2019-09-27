Бывшего владельца кафе в Калининграде осудили за убийство посетителя

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший владелец калининградского кафе приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство посетителя, которое он совершил более семи лет назад. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Калининградской области.

"Приговором Центрального районного суда города Калининграда осужденному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в июле 2012 года в одном из кафе Калининграда произошел конфликт между владельцем кафе и гостем из Москвы. В ходе драки владелец кафе избил гостя и нанес ему один удар ножом в область шеи, от полученных травм мужчина скончался. Желая скрыть следы преступления, осужденный отнес тело погибшего в мусорный контейнер недалеко от кафе. Тело погибшего до сих пор не обнаружено.

В ходе расследования дела в ноябре 2018 года были получены достаточные доказательства, указывающие на причастность бывшего хозяина кафе к совершению указанного преступления. В ходе предварительного следствия мужчина вину в убийстве посетителя кафе признал частично.