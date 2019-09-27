Защита ивановского экс-губернатора Конькова обжалует его арест из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 27 сентября. Адвокаты экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 млн рублей, намерены обжаловать его арест из-за резкого ухудшения здоровья. В настоящий момент защита готовит для этого необходимые документы, сообщила ТАСС адвокат подозреваемого Анна Коткова.

Ранее адвокат сообщила ТАСС о том, что Коньков попал в больницу при СИЗО. Из-за стресса у него обострились хронические заболевания - гипертония и диабет.

"Мы будем ходатайствовать о том, чтобы мера пресечения не была связана с лишением свободы в связи с ухудшением состояния его здоровья. Будем надеяться, что это будет или домашний арест, или подписка о невыезде - это была бы вообще идеальная ситуация. Сейчас готовим для этого все необходимые документы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что адвокаты буквально сегодня были на свидании с экс-губернатором. Меньше чем за неделю его пребывания в больнице его самочувствие почти не изменилось. "Лечение, конечно, проводится, но назвать его комплексным мы не можем. Предположительно, он пробудет в больнице еще около двух недель", - сказала Коткова.

Павла Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая, затем он был отправлен в Москву. После этого Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлил этот срок еще на три месяца - до 30 октября.

Коньков проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, также задержанным в июне в Воронеже. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".