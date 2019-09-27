Экс-сотрудник ядерного центра в Сарове приговорен к штрафу за майнинг криптовалюты

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в городе Сарове Нижегородской области, оштрафован на 450 тыс. рублей за попытку майнинга криптовалюты. Об этом сообщила ТАСС представитель Саровского городского суда.

"Обвиняемому назначен штраф в размере 450 тыс. рублей", - сказали в суде.

Как следует из данных картотеки суда, бывшему сотруднику ядерного центра вменялся неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ). Дела в отношении еще двух бывших сотрудников центра переданы в суд. Их также обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ).

В феврале 2018 года трое сотрудников центра, где с 2011 года действует суперкомпьютер мощностью один петафлопс (выполняет 1000 триллионов операций в секунду), были задержаны за попытку использования вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Российский федеральный ядерный центр - это крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача ядерного центра - обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.