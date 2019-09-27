Летевший из Казани в Новосибирск самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Казани в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Из-за ухудшение самочувствия одного из пассажиров рейс S7-5036 Казань - Новосибирск совершил незапланированную посадку в аэропорту Кольцово. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее он был госпитализирован в одну из городских больниц", - сказали в аэропорту.

По данным пресс-службы, рейс готовится к вылету в пункт назначения.