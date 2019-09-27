Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева в Москве подал ходатайство на УДО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Создатель организованной преступной группы и осужденный за покушение на депутата Государственной думы Башира Кодзоева и убийство его охранника в 2001 году Олег Маковоз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии. Об этом говорится в материалах Тосненского городского суда в Ленинградской области, который будет рассматривать ходатайство.

"Лицо, в отношении которого поступил материал - Маковоз Олег Юрьевич. Об условно-досрочном освобождении от лишения свободы", - говорится в материалах суда. Суд принял ходатайство к рассмотрению, заседание по нему назначено на 14 октября.

Покушение на Башира Кодзоева было совершено в марте 2001 года. Парламентарий и его охранник Юрий Сазонов были обстреляны снайпером в центре Москвы. В результате Сазонов погиб, депутат получил тяжелые ранения.

В декабре 2007 года на основании обвинительного вердикта присяжных Мосгорсуд приговорил четырех подсудимых по этому делу к наказанию на сроки от 10 до 21 года заключения. Организатор покушения Денис Долгушин осужден на 10 лет лишения свободы. Исполнители преступления - Александр Авдеев и Николай Середин - приговорены к 21 и 13 годам заключения соответственно. Организатор преступной группы Олег Маковоз - к 19 годам лишения свободы.

Подсудимые частично признали свою вину. По данным следствия, преступление было совершено по заказу, за убийство Кодзоева подсудимым было обещано 50 тысяч долларов. Кроме того, подсудимые также признали причастность к убийству в 2001 году начальника службы безопасности "Татнефти" Александра Калякина. За убийство Калякина они получили 10 тысяч долларов. Согласно обвинительному заключению, преступная группа, специализирующаяся на заказных убийствах, была создана Маковозом в Санкт-Петербурге в 1999 году.