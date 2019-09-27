Бывший высокопоставленный сотрудник МВД по КБР задержан по делу об участии в ОПС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главное управление собственной безопасности МВД России задержало находившегося в розыске по обвинению в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и получении взяток бывшего начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержан обвиняемый в участии в преступном сообществе и получении взяток бывший начальник ОРЧ МВД по КБР. Ранее он скрылся и был объявлен в федеральный розыск", - сказала она. Волк уточнила, что он был задержан в арендованной квартире в Краснодаре и доставлен в следственное подразделение.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, бывший полицейский стал 16-м задержанным по делу о преступном сообществе, в которое входили бывшие сотрудники МВД КБР, получившие взятки в размере не менее 42 млн рублей от перевозчиков спиртосодержащей продукции.

Задержанного в Краснодаре бывшего начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Сергея Рыбникова в СК считают одним из руководителей преступного сообщества. "Ранее следствием по данному уголовному делу Рыбникову заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Полицейское преступное сообщество действовало в Кабардино-Балкарии в 2017-2018 годах.