Бывший командир корабля Балтфлота с подельниками похитил государственное имущество

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Военный следственный отдел по Балтийскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении бывшего командира одного из кораблей Балтийского флота, который вместе с подельниками похитил государственное имущество на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры флота, размещенном на сайте ведомства.

"В ходе проверки исполнения законодательства о сохранности федеральной собственности военная прокуратура Балтийского гарнизона установила, что бывший командир одного из кораблей Балтийского флота совместно с должностными лицами отдела хранения технического и шкиперского имущества флота, а также гражданскими лицами похитили два демонтированных с корабля бронзовых гребневых винта, подлежащих сдаче на склад, и реализовали их организации, занимающейся приемом и переработкой металлолома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого государству причинен ущерб в размере более 5 млн рублей. По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратуры военным следственным отделом по Балтийскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).