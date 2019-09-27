Генерал МВД Мельников находится в СИЗО вместе с другими правоохранителями

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России генерал-майор Александр Мельников содержится в спецблоке столичного СИЗО №4 "Медведь" вместе с другими арестованными сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Сегодня генерал был переведен из карантина в четырехместную камеру спецблока СИЗО-4 УФСИН РФ по Москве ("Медведь"). На окнах его камеры двойные решетки, проход в блок, где находится Мельников, сотрудников изолятора осуществляется только по спецпропускам. Сокамерники генерала также являются сотрудниками правоохранительных органов", - сказал ответственный секретарь ОНК. Он отметил, что генерал не имеет возможности посещать спортзал и выходить на прогулки в предусмотренное режимом содержания время.

Следственный комитет предъявил Мельникову обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия Басманный суд Москвы арестовал его до 24 ноября.