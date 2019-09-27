ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева под подписку о невыезде

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов.

"Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой", - сказал защитник.

По его словам, изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья Кудрявцева, "которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось".

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что у Кудрявцева выявили тяжелое заболевание.

"Врачи провели комплексную диагностику Кудрявцеву и обнаружили у него тяжелое заболевание. Для полной ясности необходимо время и помощь гражданских специалистов, которых привлекут вне нахождения его в СИЗО", - сказал собеседник агентства. Он отказался уточнять предварительно поставленный Кудрявцеву диагноз из-за врачебной тайны.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. В поддержку ученого выступал глава Российской академии наук Александр Сергеев, обратившийся с просьбой поддержать изменение для Кудрявцева меры пресечения к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которая занялась этим вопросом.

По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".