Один человек погиб в результате ДТП с участием маршрутки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Пассажирка иномарки погибла, а водитель автомобиля пострадал в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ростовской области в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 20:20 мск в городе Волгодонск на улице Морская произошла авария с участием "Газели", следующей без пассажиров. Водитель 1963 года рождения при развороте допустил столкновение со встречным автомобилем Mazda, - говорится в сообщении.

Уточняется, что Mazda после этого столкнулась с автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП водитель Hyundai пострадал, пассажирка этой иномарки умерла в больнице.

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с произошедшим.