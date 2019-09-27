В Валенсии по запросу США задержан россиянин

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали в Валенсии гражданина России по запросу США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

"Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин, - отметили в дипломатическом представительстве. - Соотечественника посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне". "Его делом занимается местный адвокат", - уточнили в посольстве, добавив, что "внимательно следят за развитием ситуации".

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР. Как пишет издание, США добиваются выдачи россиянина за его предполагаемую причастность к "миллионному мошенничеству", которое он якобы совершил через интернет.