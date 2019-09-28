Полиция задержала мужчину, кинувшего яйцо в сторону Трюдо на акции в Монреале

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, бросил куриное яйцо в сторону премьер-министра Канады Джастина Трюдо на экологической акции в Монреале. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

На кадрах, показанных телеканалом, видно, как Трюдо идет в толпе манифестантов и в этот момент за его спиной пролетает брошенное яйцо. Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, который мог бросить его в премьера. По данным CTV, при обыске у мужчины в карманах обнаружили шесть куриных яиц. Пока не известно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.

Также сообщается, что во время акции Трюдо обменялся репликами с одним из протестующих, который назвал его "климатическим преступником", но служба безопасности премьера оперативно оттеснила активиста от Трюдо.

В Монреале в пятницу состоялась манифестация с требованием усилить борьбу с изменением климата, в которой приняли участие до 500 тыс. человек. Помимо Трюдо акцию также посетила известная шведская экоактивистка Грета Тунберг.