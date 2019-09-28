В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями

ТАСС, 28 сентября. Столкновение двух паромов, перевозивших автомобили, произошло на реке Лена в Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.

Столкновение случилось на переправе Якутск - Нижний Бестях. Паром, который заходил к причалу, получил повреждения носовой части, на борту находилось восемь грузовых и 16 легковых автомобилей. Вся техника разгружена на причале. Второй паром, который отходил от берега получил повреждения левого борта. На нем находилось восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Розлива топлива нет.

22 сентября столкновение паромов произошло на реке Лена в районе острова Сафон - столкнулись частные паромы, также перевозившие автомобили.