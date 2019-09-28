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Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком в Ярославской области

Пострадали два человека, их доставили в больницу

ТАСС, 28 сентября. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в субботу в Ярославской области. Один пассажир погиб, два человека госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

"28 сентября около 02:25 мск в Ярославской области в Ростовском районе на 179 км в районе деревни Осокино произошло ДТП. По предварительной информации, грузовой автомобиль DAF, двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел касательное столкновение с автобусом Hyundai, ехавшим в сторону Ярославля. В результате ДТП один пассажир автобуса, мужчина 1965 года, рождения умер на месте происшествия, еще два пассажира - мужчины - госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, всего в автобусе находились 19 пассажиров. Информация уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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