В кафе на востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел между тремя посетителями кафе на востоке Москвы, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Ночью конфликт возник между тремя посетителями кафе, расположенного на 15-й Парковой улице, в ходе которого один из мужчин применил, предположительно, травматическое оружие. Двое пострадавших, один госпитализирован, другой от госпитализации отказался", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, злоумышленник скрылся с места преступления на машине Volvo. Полиция ведет его поиск.