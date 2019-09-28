В Новой Москве из автомобиля доставщика овощей и фруктов украли сумку с 3,5 млн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл из машины на парковке возле торгово-развлекательного центра в Новой Москве, принадлежащие доставщику овощей и фруктов 3 млн 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило сообщение о краже из автомобиля по адресу: Москва, 22-й км Калужского шоссе, ТРЦ "Сити". Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный, находясь на парковке ТРЦ "Фуд" по указанному адресу, вскрыл пассажирскую дверь, проник в салон машины Lada 217030, откуда совершил кражу сумки, в которой находились принадлежащие доставщику овощей и фруктов в ТРЦ "Фуд" денежные средства в размере 3 млн 500 тыс. рублей, и скрылся", - сказали в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").