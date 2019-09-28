Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Татарстане

ТАСС, 28 сентября. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, погибли два человека. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы управления МВД по республике.

"На 8-м километре автодороги Нурлаты - Акзигитово водитель автомобиля Kia 1964 года рождения столкнулся с трактором, в результате чего транспортное средство откинуло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП водитель Kia и его пассажир 1960 года рождения скончались на месте происшествия. Оба были пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.

Причины ДТП выясняются.