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Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Татарстане

В полиции уточнили, что они были пристегнуты ремнями безопасности

ТАСС, 28 сентября. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, погибли два человека. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы управления МВД по республике.

"На 8-м километре автодороги Нурлаты - Акзигитово водитель автомобиля Kia 1964 года рождения столкнулся с трактором, в результате чего транспортное средство откинуло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП водитель Kia и его пассажир 1960 года рождения скончались на месте происшествия. Оба были пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении.

Причины ДТП выясняются.

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