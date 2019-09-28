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Из автосалона в Новой Москве угнали Porsche Cayenne Diesel стоимостью около 4,3 млн рублей

Инцидент произошел в поселке Московский

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл из автосалона в Новой Москве автомобиль Porsche Cayenne Diesel стоимость около 4 млн 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, поселок Московский, деревня Саларьево, ТРЦ. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что с парковки ТРЦ по указанному адресу, неизвестный совершил кражу принадлежащей салону машины Porsche Cayenne Diesel, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 4 млн 300 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

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