На борту загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

ТАСС, 28 сентября. Граждане РФ и Филиппин находились на борту загоревшегося в порту Ульсан в Южной Корее грузового судна. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию-перевозчика.

Отмечается, что на борту были 25 человек, все они иностранцы. Все были спасены, отмечает агентство. Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, все они также были спасены.

Судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов.

10 россиян, включая капитана судна, находились на борту загоревшегося танкера, никто их них серьезно не пострадал, сообщил ТАСС вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

"Всех эвакуировали, никто серьезно не пострадал. Некоторым членам экипажа была оказана медпомощь на месте, из россиян никого в больницу не увезли", - сказал дипломат. "На судне в момент взрыва не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Видимо, что-то было в грузе, из-за чего произошел взрыв и возгорание", - добавил он.

По словам Евдокимова, пожар на судне, следовавшем под флагом Каймановых островов, уже ликвидирован. Полиция выясняет причины возгорания.

Утром в субботу (ночь с пятницы на субботу мск) в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне, перевозившем нефтепродукты с Каймановых островов, произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Береговая охрана начала расследование. Также были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание дальнейшего распространения огня.

В новость были внесены изменения (11:24 мск) - добавлена информация о пострадавших