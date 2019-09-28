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Четыре человека погибли при столкновении двух легковушек под Тамбовом

Еще один пострадал

ТАСС, 28 сентября. Четыре человека погибли, еще один пострадал в результате аварии, произошедшей в субботу в Первомайском районе Тамбовской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы управления МВД по региону Алексей Жданов.

"[Произошло] лобовое столкновение двух автомобилей - Geely и SsangYong. Первый загорелся - в нем четверо погибших", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области, также в результате аварии травмы получила женщина, помощь ей оказывают медики больницы им. С. С. Брюхоненко в Мичуринске.

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