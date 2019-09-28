В Москве на стоянке спецтехники украли датчик наклона и пульты управления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл на стоянке спецтехники на западе Москвы датчик наклона и два пульта управления на сумму около 1 млн 416 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение о краже по адресу: город Москва, улица Чоботовская, дом 19Б. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный со спецтехники "Фреза дорожная Wirtgen W200", совершил кражу датчика наклона и двух пультов управления, скрылся. Материальный ущерб составил около 1 млн 416 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

В новость внесена правка (11:10 мск) - уточняется сумма ущерба в первом абзаце.