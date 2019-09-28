В Петербурге трое подростков задержаны по подозрению в нападении на врача

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге задержали трех подростков, которые подозреваются в нападении на врача в подъезде жилого дома. Об этом в субботу сообщили журналистам в региональном ГУ МВД.

"В Адмиралтейском районе установлены злоумышленники, напавшие на врача и отобравшие у него сумку", - говорится в сообщении управления.

В пятницу в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в подъезде дома 8 по 12-й Красноармейской улице, трое неизвестных избили ее 53-летнего сына и отобрали у него сумку, в которой находились документы, банковские карты и деньги. Мужчина работает врачом в частной клинике. Нападавшие с места происшествия скрылись.

"По подозрению в совершении преступления установлены и доставлены в отдел для разбирательства трое подростков 2004 и 2005 годов рождения", - пояснили в ведомстве.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.