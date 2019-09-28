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Пожар возник в одном из зданий на территории колонии в Тюмени

Пожарные локализовали возгорание на площади 300 кв. м

ТАСС, 28 сентября. Пожар произошел в субботу в административном здании колонии в Тюмени. Он локализован на площади 300 кв. м, сообщается на сайте регионального главка МЧС в субботу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в административном здании колонии поступило в субботу в 11:36 по местному времени (09:36 мск). Эвакуация не проводилась.

"В 12:35 по местному времени (10:35 мск) пожар локализован на площади 300 кв. м. К тушению пожара привлечено 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе главка.

 

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РоссияТюменская область
Пожар в административном здании в тюменской колонии потушен
Его площадь составила 300 кв. м
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