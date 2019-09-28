Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывшие вице-премьеры правительства Забайкальского края Виктор Паздников и Марина Кириллова стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов. Об этом сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

Паздников, работавший в региональном кабинете министров с 2016 года и курировавший строительство, ЖКХ, транспорт и связь, 24 сентября был освобожден от должности по собственному желанию. Кириллова, которая также с 2016 года возглавляла региональный Минфин и была вице-премьером краевого правительства 8 сентября, в единый день голосования, победила на дополнительных выборах депутатов законодательного собрания региона на Нерчинском одномандатном округе и сейчас переходит на работу в краевой парламент.

"Возбуждено уголовное дело в отношении [избранной в заксобрание и уходящей с должности и.о. вице-премьера] министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также [уволившегося 24 сентября и.о. вице-премьера] бывшего министра территориального развития края Виктора Паздникова. Кириллова подозревается в совершении преступления по статье "Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере". Паздников подозревается в пособничестве указанному преступлению", - сказал Марков, уточнив ТАСС, что фигуранты не задержаны.

По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемые использовали должностные полномочия для сокрытия руководством акционерного общества "Забайкальская топливно-энергетическая компания" (ЗабТЭК) денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Так, Кириллова, зная о наличии у ЗабТЭК задолженности по налогам на более чем 60 млн рублей, и о том, что налоговая инспекция выставила инкассовые поручения на счета компании, разработала схему, позволившую ЗабТЭК рассчитываться со своими поставщиками, минуя собственный расчетный счет. Для этого были использованы положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии.

"Кириллова привлекла к незаконной схеме министра территориального развития края Паздникова, по указанию которого субсидии, предназначенные ЗабТЭК, были перечислены на счета другого юридического лица, что позволило топливно-энергетической компании производить расчеты с контрагентами, минуя собственные счета", - добавил пресс-секретарь.

Расследование уголовного дела поручено следователям четвертого отдела СУ СК РФ по Забайкальскому краю по особо важным дел. Следователи провели обыски в служебных кабинетах и дома у фигурантов дела.

Забайкальская топливно-энергетическая компания

ЗабТЭК образована в декабре 2017 года на базе ресурсоснабжающей организации "Коммунальник". Является одним из крупнейших предприятий ЖКХ в Забайкальском крае - насчитывает 3 тыс. сотрудников, ей принадлежат около 80 объектов теплоснабжения, Первомайская ТЭЦ.

По словам представителя СК, ранее в отношении руководства ЗабТЭК следователи возбудили уголовное дело по признакам сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.