Пожар в административном здании в тюменской колонии потушен

ТАСС, 28 сентября. Пожар в административном здании колонии в Тюмени ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в субботу в 11:36 по местному времени (09:36 мск). Через час возгорание было локализовано. Эвакуация из здания не проводилась.

"В 12:54 по местному времени (10:54 мск) пожар ликвидирован. Его площадь составила 300 кв. м. К тушению были привлечены 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется на сайте регионального управления МЧС, в кирпичном двухэтажном административном здании площадью 300 кв. м горела кровля. "В результате пожара огнем повреждена кровля здания на площади 300 кв. м. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась. В настоящее время причина пожара и ущерб устанавливаются", - поясняется в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В новость внесены изменения (13:03 мск) - добавлены подробности.