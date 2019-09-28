В Башкирии полиция проводит проверку после обнаружения десятка мертвых щенков

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. МВД Башкирии проводит проверку из-за обнаружения тел десятка убитых щенков в одном из подвалов города Стерлитамака.

"По данному факту полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказал представитель МВД.

Информация об убийстве щенков появилась в местных соцсетях, пользователи утверждают, что к инциденту причастны учащиеся одной из школ Стерлитамака, которые подрывали животных петардами. Активисты создали группу "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", где ведется поиск виновных в инциденте. На опубликованных фотографиях запечатлены 11 щенков, тела некоторых из них разорваны. Также в соцсетях размещена видеозапись, на которой активисты собирают разбросанные в подвале тела животных.