Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием автобуса под Ярославлем

ТАСС, 28 сентября. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, столкнувшегося в субботу с пассажирским автобусом в Ярославской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в субботу в Ростовском районе Ярославской области. Один пассажир погиб, двое госпитализированы. По данным полиции, всего в автобусе находились 19 пассажиров.

"В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении водителя грузовой автомашины DAF возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, водитель грузового автомобиля задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.