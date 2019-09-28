{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

Пострадавшая доставлена в больницу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, приехавшей к нему на вызов в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром в центре столицы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося, по всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.

Теги
Россия
Хинштейн просит Чайку взять на личный контроль расследование убийства ветерана в Рязани
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает, что дело следует расследовать под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры
Читать полностью