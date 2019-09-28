Источник: режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, приехавшей к нему на вызов в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром в центре столицы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося, по всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.