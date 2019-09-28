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Два бизнесмена в Петербурге обналичивали деньги, продавая мясо

По версии следствия, нелегальный доход предпринимателей за годы составил несколько десятков миллионов рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела по признакам незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Предприниматели обналичивали средства через продажу мясной продукции, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Под видом финансовой организации были найдены клиенты, нуждавшиеся в обналичивании денежных средств. Они на банковские счета ряда фирм, подконтрольных обвиняемым, переводили требуемую сумму. По безналичному расчету на эти деньги банкиры покупали мясную продукцию, которую реализовывали в точках сбыта за наличные деньги. Вырученные деньги в дальнейшем отдавались клиенту за удержанием 7% вознаграждения", - говорится в сообщении.

По версии следователей, нелегальный доход предпринимателей за годы составил несколько десятков миллионов рублей, а другие работники подпольной финансовой организации не подозревали, что участвуют в незаконных операциях.

Двух граждан по подозрению в этом преступлении задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ России летом 2018 года. Материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

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