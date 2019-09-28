Пострадавшего в Турции российского туриста доставили в больницу Ульяновска

ТАСС, 28 сентября. Туриста из России, пострадавшего в ДТП в Турции, доставили на лечение в Ульяновск. Ранее генконсульство РФ сообщало, что мужчину эвакуировали регулярным рейсом в Казань, написал в субботу на своей странице в Instagram губернатор области Сергей Морозов.

"Хочется сказать большое спасибо турецким и российским докторам, которые спасли нашего земляка Андрея, семейный отдых которого, к сожалению, обернулся автомобильной аварией. Крик о помощи от мамы молодого человека прислал мне в Instagram друг семьи - нужна была срочная медицинская транспортировка Андрея из Турции в Ульяновск. Сейчас все хорошо, Андрей находится под наблюдением ульяновских врачей. Сегодня навестил его, передал фрукты, пообщался с лечащим врачом. Все плохое уже позади, к счастью. Будем на связи", - написал Морозов.

По данным генконсульства, инцидент произошел 26 сентября в Анталье, в ДТП пострадал россиянин 1981 года рождения.