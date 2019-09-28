СМИ: число пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее возросло до 18

ТАСС, 28 сентября. Число пострадавших в результате взрыва и пожара на борту нефтяного танкера в южнокорейском порту Ульсан возросло до 18. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, пострадали 12 моряков - девять граждан Южной Кореи и трое иностранцев - а также шестеро спасателей. Они получили ожоги или отравления дымом. Состояние одного гражданина Республики Корея оценивается как тяжелое.

В настоящее время продолжаются работы по тушению огня.

Ранее вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов сообщил ТАСС, что на борту нефтяного танкера находились 10 россиян, включая капитана судна, однако никто из них серьезно не пострадал.

Утром в субботу (в ночь на субботу мск) в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне, перевозившем нефтепродукты с Каймановых островов, произошел взрыв, за которым последовал пожар. По информации агентства Ренхап, огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, но все они были спасены.

Береговая охрана начала расследование. Были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов во избежание дальнейшего распространения огня.