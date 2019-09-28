СК начал проверку после столкновения двух теплоходов в Якутии

ТАСС, 28 сентября. Следственный комитет начал проверку после столкновения двух грузовых теплоходов (паромов) на реке Лена в Якутии. Об этом в субботу говорится в официальном сообщении Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Столкновение произошло на переправе Якутск - Нижний Бестях вечером в пятницу. Паром, который заходил к причалу, получил повреждения носовой части, на борту находилось восемь грузовых и 16 легковых автомобилей. Вся техника разгружена на причале. Второй паром, который отходил от берега получил повреждения левого борта. На нем находилось восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Розлива топлива не произошло

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения на реке Лена двух грузовых теплоходов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате столкновения пострадал один человек из работников парома. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.