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СМИ: в Сумах на предприятии по переработке бутылок произошел взрыв

Пострадали 10 человек, отмечает телеканал ТСН

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Взрыв на предприятии по переработке бутылок произошел в украинском городе Сумы, в результате пострадало 10 человек. Возникший после взрыва пожар удалось потушить, сообщил телеканал ТСН.

"На заводе по переработке бутылок загорелся станок. Пострадали 10 человек", - отмечается на сайте телеканала.

В то же время пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в информации о пожаре в Сумах не сообщает о пострадавших. По данным спасателей, "сообщение о взрыве с последующим горением на территории одного из предприятий по улице Линейная в городе Сумы поступило в 10:51". На момент прибытия пожарных огонь распространился на территории одного производственного цеха на площади 50 кв. м. "В 11:55 пожар был ликвидирован",- заверили в ГСЧС.

Причины взрыва устанавливаются.

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