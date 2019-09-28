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На озере в Карелии перевернулась лодка с рыбаками

Одному из них удалось спастись, еще троих ищут спасатели

ТАСС, 28 сентября. Спасательные службы ведут поиск трех рыбаков, лодка которых перевернулась на озере Вермас в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия в субботу.

"В пятницу в 21:10 поступило сообщение в Кемский район о том, что лодка Казанка, в которой находилось четыре человека, опрокинулась на озере Вермас. Одному мужчине удалось доплыть до берега, троих - пока ищут", - сказали в ведомстве.

Также собеседник агентства уточнил, что на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

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