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Обновлено 

СМИ: в Пакистане при взрыве у офиса партии погибли два человека

Среди восьми пострадавших, по данным Geo.tv, - лидер "Джамиат Улема-и-Ислам"

ТАСС, 28 сентября. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в городе Чаман в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом в субботу проинформировал телеканал Geo.tv со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По его данным, еще восемь человек получили ранения, в том числе лидер политической партии "Джамиат Улема-и-Ислам", у офиса которого произошел взрыв. Четыре человека были госпитализированы.

Отмечается, что сработало взрывное устройство, установленное на мотоцикл, припаркованный у дороги. Взрыв был такой силы, что у некоторых близлежащих зданий вылетели окна.

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