В столкновении грузовика и автомобиля под Пензой пострадали 5 граждан Узбекистана

ТАСС, 28 сентября. Пять граждан Узбекистана пострадали в результате столкновения автомобиля Chevrolet Cobalt ("Шевроле Кобальт") и грузовика DAF ("ДАФ") на трассе М5 в Пензенской области. Они госпитализированы Нижнеломовскую межрайонную больницу. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

По данным управления ГИБДД по Пензенской области, 27 сентября на 539 км автомобильной дороги М5 "Урал" столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt под управлением мужчины 1989 года рождения, и грузовика DAF под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, все мужчины, 1970, 1991,1992 и 1995 годов рождения были госпитализированы.

"По информации Генерального консульства нашей страны в Казани, 27 сентября 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге М5 "Урал" пострадали 5 граждан Узбекистана. Они с различными травмами и ушибами госпитализированы в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Представитель больницы заявил, что после оказания медицинской помощи состояние пострадавших стабилизировалось", - говорится в сообщении.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль, добавили в МИДе.