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Северный Кавказ

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

Задержанные избили мужчину металлической трубой

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Трое подростков в Дагестане задержаны по подозрению в убийстве отца одного из них. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"16-летний подросток повздорил со своим 55-летним отцом, ушел из дома. Уговорив двух своих друзей, 17 и 18 лет (пообещав одному из них крупную сумму денег), он вошел с ними в преступный сговор, после чего они нанесли мужчине удары металлической трубой. От полученных травм пострадавший скончался на месте", - сообщил собеседник.

По его словам, подростки вывезли тело мужчины в лесной массив и спрятали там.

"Все трое задержаны. Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - добавил представитель МВД.

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