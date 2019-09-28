Около 1 тыс. человек эвакуированы из ТЦ в Челябинске из-за возгорания машины на парковке

ТАСС, 28 сентября. Возгорание автомобиля на парковке в торговом центре (ТЦ) "Алмаз" в Челябинске стало причиной эвакуации около 1 тыс. человек. Пострадавших нет. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В субботу вечером произошло возгорание автомобиля на крытой парковке в торговом центре "Алмаз". Произошло задымление. Люди самостоятельное эвакуировались. Около 1 тыс. человек. Пожар произошел на площади около 10 кв. метров", - сказали в МЧС.

По данным прес-службы, пострадала только автомашина. Угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время проводится проветривание помещений торгового объекта.