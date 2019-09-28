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В общежитии МПГУ произошел пожар

Из здания эвакуировали 700 человек

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар в здании общежития Московского педагогического государственного университета потушен, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 16:53 мск загорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.

Администрация эвакуировала из общежития 700 человек, пожарные спасли 25 человек.

Сообщение о пожаре в 16-этажном здании общежития на проспекте Вернадского в Москве поступило в 16:34 мск. По уточненным данным, в одной из комнат на девятом этаже горели вещи на площади 10 кв. метров.

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