Наталья Бочкарева задержана с кокаином в центре Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали в центре Москвы женщину-водителя, у которой при себе был найден кокаин. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

"28 сентября сотрудниками ГИБДД на улице Стромынка была остановлена автомашина Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что задержана была актриса Наталья Бочкарева. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). Актриса находится под подпиской о невыезде.