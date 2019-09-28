Спасатели обнаружили тела трех рыбаков с перевернувшейся лодки на озере в Карелии

ТАСС, 28 сентября. Спасательные службы обнаружили тела трех рыбаков, лодка которых перевернулась на озере Вермас в Карелии в пятницу вечером. Психологи оказывают помощь родным погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Карелия в субботу.

Как ТАСС сообщал ранее, в пятницу в 21:10 спасатели получили сообщение о том, что лодка, в которой находились четыре человека, опрокинулась на озере Вермас. Одному мужчине удалось доплыть до берега. Для поиска остальных в субботу были организованы поисковые работы.

"По данным МВД, три тела найдены, поисковые работы окончены. Сейчас психологи МЧС работают с родственниками погибших", - сказали в пресс-службе МЧС.

Также на месте ЧП работали сотрудники правоохранительных органов. По факту гибели рыбаков на озере Вермас управлением СК РФ по республике Карелия организована доследственная проверка. Из данных, опубликованных на сайте ведомства, следует, что мужчины находились в моторной лодке без спасательных жилетов.

"В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте СК.