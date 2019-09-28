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CTV: более 20 аварий произошло в канадской провинции из-за неожиданно раннего снегопада

На юге региона, где в частности расположен город Калгари, с субботы и до утра понедельника может выпасть сразу до 30 см снега

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 ДТП зафиксировано в канадском городе Калгари (провинция Альберта) после начала первого в сезоне и непривычно раннего для этого региона снегопада. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, в авариях пострадали два человека. В настоящее время снегоуборочная техника выведена на улицы мегаполиса и расчищает магистрали от снега. Водителей просят без особой необходимости не пользоваться личным автотранспортом.

По прогнозу синоптиков, на юге региона, где в частности расположен город Калгари, с субботы и до утра понедельника может выпасть сразу до 30 см снега. Метеорологи отмечают, что столь ранний приход зимы нехарактерен для Альберты, хотя в истории метеонаблюдений уже отмечались подобные события. Например, в 2014 году в Калгари 8 сентября выпало до 10 сантиметров снежных осадков, хотя традиционно снегопады начинаются в регионе только в конце октября. На данный момент самый сильный снегопад в сентябре в Альберте был отмечен в 1921 году, причем также 8 сентября, когда в Калгари выпало 12 сантиметров снега.

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