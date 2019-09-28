СМИ: на побережье Марокко найдены тела семерых нелегальных мигрантов

РАБАТ, 28 сентября. /ТАСС/. Тела семерых марокканских граждан, пытавшихся нелегально мигрировать в Европу, обнаружены в субботу на атлантическом побережье королевства. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Погибшие были обнаружены на пляже Айн-Харруды, расположенном между городами Касабланка и Мохаммедия. Как выяснили в полиции, надувная лодка, на которой мигранты пытались покинуть страну, потерпела крушение, после чего тела утонувших людей выбросило на берег.

Отмечается, что среди жертв есть одна женщина. Кроме того, спасателям удалось обнаружить находившихся на той же лодке троих мигрантов в бессознательном состоянии. Они доставлены в больницу Мохаммедии, где им оказана необходимая помощь. МВД начало расследование по факту организации нелегальной переправки мигрантов.

Марокко, которое от Европы отделает узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Северной и Тропической Африки в ЕС. По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегальных мигрантов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы существенно возросла. Главным направлением потока мигрантов стала Испания. Как сообщила в пятницу Международная организация по миграции (МОМ), с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 68 тыс. мигрантов и беженцев. Это примерно на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. По оценкам МОМ, в пути погибли или пропали без вести 970 человек.