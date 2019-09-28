Два сотрудника Рыбинского завода приборостроения арестованы по делу о крупной взятке

ТАСС, 28 сентября. Суд в Ярославской области в субботу удовлетворил ходатайство об аресте одного из руководителей Рыбинского завода приборостроения, а также сотрудника, ответственного за контроль качества продукции, по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

"Судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника акционерного общества "Рыбинский завод приборостроения" из числа руководства и должностного лица организации, контролирующей качество поставляемой продукции. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2017 году подозреваемые вступили в сговор для получения взятки от гендиректора одного из предприятий за содействие в процессе заключения договоров на поставку комплектующих. При получении очередной суммы подозреваемые были задержаны. Как отметили в пресс-службе, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении взяткодателя.

Завод с 2004 года входит в состав АО "Концерн радиостроения "Вега" и является ведущим предприятием отрасли по производству измерителей скорости и телеметрических систем сбора и обработки информации движущихся объектов.