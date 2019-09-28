Ребенок погиб во время пожара в многоэтажке в Казани

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в субботу в квартире в многоэтажном доме в Казани. Погиб 6-летний мальчик. Еще один человек госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Татарстану.

"По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома 1987 года постройки. В ходе тушения пожара в горящей квартире обнаружены два человека - мальчик 6 лет и мужчина, которые переданы работникам скорой медицинской помощи. После проведенного медицинского осмотра констатирована смерть ребенка. Мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу №7 Казани", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, площадь возгорания составила 6 кв. м, пожар ликвидирован, уточнили в пресс-службе.