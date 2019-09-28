{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб во время пожара в многоэтажке в Казани

Отца 6-тилетнего мальчика госпитализировали в городскую больницу №7

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в субботу в квартире в многоэтажном доме в Казани. Погиб 6-летний мальчик. Еще один человек госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Татарстану.

"По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома 1987 года постройки. В ходе тушения пожара в горящей квартире обнаружены два человека - мальчик 6 лет и мужчина, которые переданы работникам скорой медицинской помощи. После проведенного медицинского осмотра констатирована смерть ребенка. Мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу №7 Казани", - говорится в сообщении.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, площадь возгорания составила 6 кв. м, пожар ликвидирован, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияТатарстан
СМИ: у берегов Йемена пропал паром
На борту находились 55 человек
Читать полностью