Полиция назвала возможную причину крушения МиГ-29 в Словакии

ПРАГА, 28 сентября. /ТАСС/. Нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя МиГ-29 ВВС Словакии, который разбился близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе республики в субботу. Об этом информировала в социальных сетях словацкая полиция.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива [в баках]", - отмечается в сообщении.

В нем в то же время подчеркивается, что это лишь предварительный вывод. Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов.

Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.

В ВВС Словакии МиГ-29 в 2022 году должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16. Республика получит 14 таких самолетов.