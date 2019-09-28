В Санкт-Петербурге задержали возможного поджигателя храма на Васильевском острове

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пожар в храме на Мичуринской улице в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел в ночь на субботу. "Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сказала Волк.

По информации МВД, храму нанесен незначительный ущерб. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.